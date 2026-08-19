गुरुग्राम के मंदिर में मिला 3 दिन का नवजात, रात के अंधेरे में पैरेंट्स के छोड़कर जाने की आशंका

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानेसर के बाबा भीष्मदास मंदिर में बुधवार सुबह तीन दिन का नवजात बच्चा मिला। बच्चे को किसी ने मंदिर परिसर में छोड़ दिया था।

जानकारी के अनुसार, आसपास के लोगों के आशंका जताई कि स्वजन देर रात बच्चे को मंदिर में छोड़कर चले गए। सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्हें बच्चा रोता हुआ मिला।

बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ

सूचना मिलते ही मानेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया।

डॉक्टरों के अनुसार, बच्चा स्वस्थ है और उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं है। मानेसर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।