गुरुग्राम में बड़ा हादसा: कुआं खोदते समय मिट्टी ढही, दबने से दो मजदूरों की मौत

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम के फरुखनगर थाना क्षेत्र के गांव जराउ में रविवार दोपहर 12 बजे के बाद कुएं के लिए खोदाई करते समय मिट्टी ढह गई। कुआं खोदने में लगे दो मजदूर इस मिट्टी में दब गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। आसपास के लोग दोनों को एंबुलेंस से फरुखनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। यहां दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Abhishek Tiwari