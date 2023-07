गुरुग्राम में गन प्वाइंट पर कैब लूटने वाले दो गिरफ्तार, कार बरामद

डीएलएफ फेज-4 क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपितों को गुरुग्राम बस स्टैंड के निकट से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान झज्जर निवासी सााहिल व तेजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि साहिल बीए द्वितीय वर्ष और तेजेंद्र 12वीं का छात्र है। ये दोनों गुरुग्राम में एक पीजी में रहते हैं।

फोटो--गन प्वाईंट पर कैब लूटने वाले आरोपित पुलिस की गिरफ्त में।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: डीएलएफ फेज-4 क्राइम ब्रांच ने सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में गन प्वाइंट पर चालक से कैब लूटने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर भी बरामद कर ली है। बता दें कि मूल रूप से झज्जर निवासी दीपक गुरुग्राम के सेक्टर-5 में किराये पर रहते हैं। वे छह जुलाई की रात पौने तीन बजे गुरुग्राम बस स्टैंड पर अपनी गाड़ी लेकर खड़े थे और सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक आए और उन्होंने बसई जाने की बात कही। मियांवाली कालोनी के पास पहुंचते ही युवकों ने उन्हें गन प्वाइंट पर लेकर गाड़ी से नीचे उतार दिया। आरोपित उनका मोबाइल व गाड़ी लेकर फरार हो गए। डीएलएफ फेज-4 क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपितों को गुरुग्राम बस स्टैंड के निकट से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान झज्जर निवासी सााहिल व तेजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि साहिल बीए द्वितीय वर्ष और तेजेंद्र 12वीं का छात्र है। ये दोनों गुरुग्राम में एक पीजी में रहते हैं।

Edited By: Abhishek Tiwari