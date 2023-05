'मन की बात' में PM मोदी ने किया गुरुग्राम के म्यूजियो कैमरा म्यूजियम का जिक्र, जानिए क्या है इसकी खासियत

गुरुग्राम, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को 'मन की बात' (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के 101वें एपिसोड में जिस अनोखे म्यूजियम का जिक्र किया। वह गुरुग्राम स्थित म्यूजियो कैमरा म्यूजियम है।

आप भले ही फोटोग्राफी में रुचि रखते हों या नहीं, इसके बावजूद यह म्यूजियम आपको निराश नहीं करेगा। आइए जानते हैं कि इस म्यूजियम में खास बात क्या है।

टिकट प्राइज-

खुलने का समय

यह सप्ताह में छह दिन सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को बंद रहता है।

गौरतलब है कि इससे पहले, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए-नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई-बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "कुछ दिन पहले ही भारत में International Museum Expo का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहां भारत में अलग-अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम हैं, जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है - Museo Camera, इसमें 1860 के बाद के 8 हजार से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के Museum of Possibilities को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है, जिसमें 70 हजार से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं।"

Image Credit- wearegurgaon, Wikimedia

Gurugram has a unique museum - Museo Camera. It houses a collection of more than 8,000 cameras belonging to the era after 1860. Tamil Nadu's Museum of Possibilities has been designed keeping in mind our Divyang people: PM Modi during the 101st episode of #MannKiBaat