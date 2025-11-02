NCR के इस इलाके में खुले में कूड़ा डालने वाले लोग हो जाएं सचेत, वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम क्षेत्र में खुले में कूड़ा डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों का ऑनलाइन चालान किया जाएगा। नगर निगम ने आईडीएफसी बैंक के सहयोग से यह योजना शुरू की है। बैंक ने निगम को 30 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई हैं।

आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्यों की निगरानी के लिए एचकेआरएन के माध्यम से 30 सहायक सफाई निरीक्षकों की भर्ती की गई है। सभी निरीक्षकों को गांव आवंटित किए गए हैं। वे इन गांवों में सफाई संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें सफाई एजेंसी के कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट और संसाधनों की निगरानी शामिल है। सभी सहायक सफाई निरीक्षकों को मशीनें प्रदान की गई हैं और उन्हें चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

इन मशीनों का उपयोग करके, सहायक सफाई निरीक्षक खुले में कूड़ा डालने, पॉलीथिन का उपयोग करने, कूड़ा जलाने, एसटीपी का पानी खुले में डालने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों के ऑनलाइन चालान जारी करेंगे। सभी पीओएस मशीनें इन निरीक्षकों को आवंटित की गई हैं। सहायक सफाई निरीक्षकों के आने के बाद से निगम क्षेत्र में सफाई कार्यों में प्रगति देखी गई है। आयुक्त ने बताया कि पिछले महीने इन निरीक्षकों ने कुल ₹176,000 के चालान काटे।