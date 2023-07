Gurugram News: सैर कर रहे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने दिखाया साहस, फोन छीनकर भाग रहे चोरों को दबोचा

बुजुर्ग पूर्व सैन्य अधिकारियों ने फोन छीन कर भाग रहे चोरों को पकड़ने में युवाओं का सा जोश दिखाया। सेक्टर-23 में सैर कर रहे पूर्व सैनिकों को जब एक व्यक्ति की चोर चोर चिल्लाने की आवाज सुनी तो पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साहस दिखाते हुए भागकर दो चोरों को दबोच लिया। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Gurugram: सैर कर रहे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने दिखाया साहस, फोन छीनकर भाग रहे चोरों को दबोचा

HighLights सेवानिवृत्त कर्नल महावीर यादव ने बताया कि वे सुबह 5.30 वॉकिंग के लिए गए जोर-जोर से चिल्लाने पर भी कोई बाहर नहीं निकला लोग एक-दूसरे की मदद करने को आगे आने को बिल्कुल तैयार नहीं

बादशाहपुर, संवाद सहयोगी। बुजुर्ग पूर्व सैन्य अधिकारियों ने फोन छीन कर भाग रहे चोरों को पकड़ने में युवाओं का सा जोश दिखाया। सेक्टर-23 में सैर कर रहे पूर्व सैनिकों को जब एक व्यक्ति की चोर-चोर चिल्लाने की आवाज सुनी तो पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साहस दिखाते हुए भागकर दो चोरों को दबोच लिया। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चोर को पकड़ने की खुशी के साथ पूर्व सैनिकों को इस बात का भी मलाल है कि उनके जोर-जोर से चिल्लाने के बाद भी कोई व्यक्ति मदद को आगे नहीं आया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि अपनापन बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग एक दूसरे की मदद करने को आगे आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सेवानिवृत्त कर्नल महावीर यादव ने बताया कि वे सुबह 5.30 वॉकिंग के लिए गए। वे बरेजा प्रोपर्टीज के पास पहुंचे तो एक ओटो ड्राईवर शोर मचाने लगा की चोर-चोर मेरा फोन छीन कर भाग रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष वेद यादव, कर्नल महावीर यादव ओर मेजर टीसी राव ने दौड़कर चोर को पकडा और पुलिस के हवाले कर दिया। मगर हमारे जोर-जोर से चिल्लाने पर भी कोई बाहर नहीं निकला। बड़े शर्म की बात है।

