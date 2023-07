Gurugram News: कार्य में कोताही बरतने पर कनिष्ठ अभियंता निलंबित, नगर निगम के आयुक्त ने जारी किया आदेश

कार्य में कोताही बरतने पर नगर निगम गुरुग्राम के कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने सोमवार को कनिष्ठ अभियंता के निलंबन आदेश जारी किए। जारी आदेशों में कहा गया है कि कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-एक के कार्यालय में रहेगा।

Gurugram News: कार्य में कोताही बरतने पर कनिष्ठ अभियंता निलंबित

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कार्य में कोताही बरतने पर नगर निगम गुरुग्राम के कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने सोमवार को कनिष्ठ अभियंता के निलंबन आदेश जारी किए। जारी आदेशों में कहा गया है कि कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-एक के कार्यालय में रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान कनिष्ठ अभियंता बिना स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उचित समय पर उनकी चार्जशीट दायर करने के निर्देश भी निगमायुक्त द्वारा किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि वे अपने कार्य में कोताही बरतते हैं तथा बरसाती पानी की निकासी और सीवर से संबंधित शिकायतों का निवारण करने में वे अपने ड्यूटी का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त ने तुरंत प्रभाव से उनके निलंबन आदेश जारी किए हैं।

Edited By: Abhishek Tiwari