गुरुग्राम में रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के घर से 23 लाख के गहने चोरी, नौकर से पुलिस कर रही पूछचाछ

गुरुग्राम में रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के घर से 23 लाख के गहने चोरी

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। पालम विहार थाना क्षेत्र के सेलेब्रिटी होम्स स्थित रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के घर से लाखों के गहने चोरी हो गए। उन्होंने थाने में दी शिकायत में घर में काम करने वाले नौकर पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने नौकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी राजेश कुमार की पत्नी अर्चना सिन्हा ने थाने दी शिकायत में कहा कि उनके घर में बिहार के सीतामढ़ी निवासी कुणाल काम करता है। आरोप है कि कई महीने से उसका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है। वह शराब पीकर घर में काम करता है। अलमारी से गायब मिले गहने उसने कई बार घर से पैसे भी चोरी किए। उसे इसके लिए कहा गया, लेकिन हर बार उसने माफी मांग ली। अर्चना सिन्हा ने बताया कि वह अपने गहने घर में बने लाकर में रखती हैं। 18 मई को रांची से शादी से लौटकर उन्होंने अपने गहने कमरे में बनी अलमारी में रख दिए। 4 जुलाई को उन्हें नोएडा में एक समारोह में जाना था, इस दौरान उन्होंने अलमारी चेक की तो गहने गायब मिले। गहनों की कीमत 23 लाख रुपये चोरी हुए गहनों में एक सोने का सेट, हीरे का सेट, हीरे की चूड़िया व अन्य गहने शामिल हैं। उन्होंने गहनों की कीमत करीब 23 लाख रुपये बताई है। उन्होंने कहा कि इन दिनों में उन दोनों के साथ ही नौकर कुणाल ही घर पर था। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पालम विहार पुलिस ने नौकर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घर का ताला तोड़कर एक लाख की चोरी वहीं सेक्टर 52 में घर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी से एक लाख 10 रुपये की कीमत के गहने चोरी कर लिए। सेक्टर 52 आरडी सिटी निवासी प्रखर टंडन ने सेक्टर 53 थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह बुधवार सुबह पत्नी को आफिस छोड़ने के लिए निकले थे। जब वह वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ पड़ा था और अंदर सामान बिखरा था। अलमारी से एक लाख 10 रुपये की कीमत के गहने चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Shyamji Tiwari