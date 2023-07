हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब गुरुग्राम सिटी सेंटर होगी नई पहचान

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ने वाले हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन (HUDA City Centre Metro station) का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर (Gurugram City Centre) कर दिया गया है।

इसे लेकर सभी अधिकारी दस्तावेज, साइनेज, घोषणाओं आदि में भी नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सोमवार को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है।

A decision has been taken to rename the HUDA City Centre Metro station on Yellow Line as Gurugram City Centre. Accordingly, the process of changing the name in all official documents, signage, announcements etc has been initiated and shall be changed gradually.