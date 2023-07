Gururgam Crime: गली में खड़ी गाड़ी से टकराई कार तो पिता-पुत्र हुए आग बबूला, परिवार पर बरसा दिए लाठी-डंडे

भोंडसी थाना क्षेत्र की स्नेह विहार कालोनी में बैक करते समय गली में खड़ी एक कार से कार रगड़ गई। इसी बात को लेकर कार मालिक अशोक ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर परिवार पर लाठी व डंडों से हमला बोल दिया। परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

भोंडसी थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

बादशाहपुर, संवाद सहयोगी। भोंडसी थाना क्षेत्र की स्नेह विहार कालोनी में बैक करते समय गली में खड़ी एक कार से कार रगड़ गई। इसी बात को लेकर कार मालिक अशोक ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर परिवार पर लाठी व डंडों से हमला बोल दिया। परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। भोंडसी थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। हिमांशु त्रिपाठी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वे एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उनके चाचा राम प्रकाश तिवारी गाड़ी से उनके भाई हर्ष कुमार को सेक्टर-49 में ट्यूशन के लिए छोड़ने जा रहे थे। गाड़ी बैक करते समय चाचा राम प्रकाश तिवारी की कार पड़ोसी अशोक कुमार की गली में खड़ी कार से रगड़ गई। गाली-गलौज भी हुई अशोक कुमार ने चाचा के वापस आने पर उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अशोक ने अपने दोनों लड़के विक्की व नितेश को आवाज देकर बुला लिया। शोर सुनकर मेरे पिताजी जयप्रकाश पर मां सुनीता भी आ गए। अशोक और उनके दोनों बेटों ने सभी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

Edited By: Abhi Malviya