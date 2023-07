Gurugram: अस्पताल के फर्श पर महिला ने दिया बेटी को जन्म, जब पति ने मचाया शोर तो वार्ड में किया शिफ्ट

गुरुग्राम में शुक्रवार की रात को डॉक्टर ने शांति को टीका लगाया था फिर वह वार्ड के सामने पहली मंजिल पर ही अपने पति के साथ टहल रही थीं। इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह वहीं पर फर्श पर बैठ गईं। इसी बीच उसकी फर्श पर ही डिलीवरी हो गई। महिला ने बेटी को जन्म दे दिया।

नागरिक अस्पताल में शनिवार को एक महिला ने फर्श पर ही बेटी को जन्म दे दिया। (फोटो- जागरण)

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। नागरिक अस्पताल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने फर्श पर ही बेटी को जन्म दे दिया। मामले में पीएमओ ने जांच बैठा दी है। जांच अधिकारी स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अलका को नियुक्त किया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली वर्तमान में राजेंद्रा पार्क निवासी शांति नाम की महिला को डिलीवरी के लिए नागरिक अस्पताल में गुरुवार को पहली मंजिल स्थित जच्चा-बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनके पति नरेंद्र उनकी देखभाल के लिए साथ थे। वार्ड के बाहर टहल रही थी महिला शुक्रवार की रात को डॉक्टर ने शांति को टीका लगाया था, फिर वह वार्ड के सामने पहली मंजिल पर ही अपने पति के साथ टहल रही थीं। इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह वहीं पर फर्श पर बैठ गईं। इसी बीच उसकी फर्श पर ही डिलीवरी हो गई। महिला ने बेटी को जन्म दिया। पत्नी की हालत को देखकर नरेंद्र ने शोर मचाया तो वार्ड से स्टाफ वहां पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग आफिसर ने महिला को व्हील चेयर पर बिठाकर वार्ड में शिफ्ट किया। पहली दोनों संतानों की हो चुकी है मौत महिला के पति नरेंद्र ने बताया कि वह मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं। दस साल पहले उनकी शादी हुई थी। अब से पहले उनके दो बच्चे हो चुके हैं, बदकिस्मती से दोनों की मौत हो गई। अब तीसरी संतान उन्हें हुई है। मामले को लेकर क्या बोले डॉक्टर? मामला सामने आने के बाद जांच शुरू करा दी गई है। डॉ. अलका को इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है। सोमवार तक वे जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. मनीष राठी, प्रबंधक, नागरिक अस्पताल

Edited By: Abhi Malviya