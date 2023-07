Gurugram: तालाब में नहाने पहुंचे दो चचेरे भाईयों की डूबने से मौत, एक का शव बरामद; एक की तलाश जारी

गैरतपुर बास पंडाला में अरावली की तलहटी में वर्षा के पानी से बने तालाबनुमा झील में नहाने उतरे चचेरे भाई डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर बादशाहपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक युवक के शव को बरामद कर लिया गया। समाचार लिखे जाने तक दूसरे युवक की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड और गोताखोरों को मदद के लिए बुलाया।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। गैरतपुर बास पंडाला में अरावली की तलहटी में वर्षा के पानी से बने तालाबनुमा झील में नहाने उतरे चचेरे भाई डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर बादशाहपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक युवक के शव को बरामद कर लिया गया। समाचार लिखे जाने तक दूसरे युवक की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड और गोताखोरों को मदद के लिए बुलाया। वहीं, आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची। अरावली में जंगल सफारी बनाए जाने के बाद अरावली की तलहटी में काफी फार्म हाउस विकसित हो गए। छुट्टी के दिन काफी संख्या में लोग इस इलाके में घूमने के लिए पहुंचने लगे हैं। अरावली के तीन तरफ से घिरा होने के कारण इस क्षेत्र का दृश्य भी बेहद लुभावना और सुहाना लगता है। भाई को बचाने तालाब की जद्दोजहद... जानकारी के अनुसार मूल रूप से राजस्थान के चुरू निवासी जय कांत (33) और आदित्य (20) गुरुग्राम के सेक्टर-95 में रहते थे। वह रविवार शाम बाइक लेकर घूमने के लिए निकले थे। पानी भरा देखकर वे नहाने के लिए उतर गए। आदित्य पानी की काफी गहराई में जाने के कारण डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में जयकांत भी डूब गया। लोगों ने दोनों के डूबने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवाओं को निकालने का काम शुरू किया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को सूचना दी। आपदा प्रबंधन की टीम भी आरटीसी भोंडसी से मौके पर पहुंच गई।समाचार लिखे जाने तक तालाब से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया। दूसरे युवक की तलाश जारी है। हालांकि यह नहीं पता चल सका कि किस युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Edited By: Abhi Malviya