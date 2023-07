गुरुग्राम के अलीपुर में स्थित एक कार कंपनी के शोरूम में तीन नकाबपोश चोरों ने सेंध लगाकर तिजोरी का ताला तोड़ते हुए 12.70 लाख रुपये चोरी कर लिए। शोरूम के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि मारुति के शोरूम की तरफ से तीन युवक दीवार फांदकर शोरूम में घुसे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

कार शोरूम से तीन नकाबपोश बदमाशों 12.70 लाख रुपये ले फरारकर

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सोहना रोड अलीपुर में स्थित एक कार कंपनी के शोरूम में तीन नकाबपोश चोरों ने सेंध लगाकर तिजोरी का ताला तोड़ते हुए 12.70 लाख रुपये चोरी कर लिए। चोरों ने पहले अकाउंट्स व सेल्स डिपार्टमेंट का ताला तोड़कर तिजोरी निकाली। इसके बाद तिजोरी को बाहर ले जाकर उसका ताला तोड़ा और 12.70 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। आरोपितों की तलाश शुरू भोंडसी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में घामडोज निवासी अजय सिंह राघव ने बताया कि सोहना रोड हाइवे पर अलीपुर गांव के नजदीक कार कंपनी का शोरूम है। वे यहां जीएम एचआर एडमिशन के पद पर कार्यरत हैं। सोमवार सुबह 10 बजे जब वे कार्यालय पहुंचे तो देखा कि शोरूम के सेल्स डिपार्टमेंट के दरवाजे का लाक टूटा हुआ है। इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी लाक टूटा मिला। वहीं अंदर अलमारी भी ताला टूटने की वजह से खुली मिली, जिसमें से तिजोरी गायब थी। जब अकाउंट्स में पता किया तो तिजोरी में 12.70 लाख रुपये थे। शोरूम के बाहर मिली तिजोरी वहीं शोरूम के बाहर देखा तो तिजोरी पड़ी मिली, जिसमें से रकम गायब मिली। इसके बाद शोरूम के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि मारुति के शोरूम की तरफ से तीन युवक दीवार फांदकर शोरूम में घुसे थे। आरोपितों ने मुंह ढके हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

