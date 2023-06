Gurugram: चोरों ने बस में बुजुर्ग के बैग से दस लाख के गहने चुराए, बिलासपुर से पटौदी आ रहा था दंपत्ति

बिलासपुर से पटौदी के लिए मिनी बस में चढ़ने लगे तो एक युवक ने मदद करते हुए उनके बैग पकड़कर चढ़ा दिया। दो व्यक्ति उनकी सीट की बगल में आकर खड़े हो गए ताकि इससे वह बैग पर नजर नहीं रख पाए। चारों व्यक्ति भोड़ाकलां तथा ऊंचामाजरा के बीच में उतर गए तथा महिला से कहा कि उनका बैग उनकी सीट के नीचे है।

चोरों ने बस में बुजुर्ग के बैग से दस लाख के गहने चुराए

पटौदी, संवाद सहयोगी। बिलासपुर से पटौदी आ रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति के बैग से चोरों ने दस लाख रुपए से अधिक की गहने चोरी कर लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बहरोड़ के गांव गंडाला के रहने वाले लाल सिंह यादव वर्तमान में पटौदी के वार्ड चार स्थित शिव कालोनी के निवासी हैं। एक बैग में था जेवरात वह 31 मई को परिवार के साथ अपने गांव गए थे तथा सुरक्षा के दृष्टिगत अपने गहने भी साथ ले गए थे। 27 जून को वापसी के समय वह अपनी पत्नी प्रेम लता तथा धेवती यशिका के साथ तीन बैग लेकर आए थे। इसमें एक बैग में जेवरात का था। बिलासपुर से पटौदी के लिए मिनी बस में चढ़ने लगे तो एक युवक ने मदद करते हुए उनके बैग पकड़कर चढ़ा दिया। सीट के नीचे रख दिया बैग जिस सीट पर लाल सिंह की पत्नी तथा धेवती बैठी, युवक उससे पिछली सीट पर बैठ गया तथा बैग वहीं रख लिया। जब उसकी पत्नी ने बैग मांगा तो युवक ने उन्हें कहा कि इससे बस का रास्ता बंद हो जाएगा। इसे सीट के नीचे ही रखा रहने दें। दो व्यक्ति उनकी सीट की बगल में आकर खड़े हो गए, ताकि इससे वह बैग पर नजर नहीं रख पाए। गहनों से भरा बैग खाली मिला चारों व्यक्ति भोड़ाकलां तथा ऊंचामाजरा के बीच में उतर गए तथा महिला से कहा कि उनका बैग उनकी सीट के नीचे है। संभाल लें। पटौदी उतर कर लाल सिंह यादव घर आए तथा सामान चेक किया तो बड़े बैग में रखा गहने वाला बैग कटा मिला एवं दस लाख रुपए से अधिक के सोने और चांदी के गहने नदारद मिले। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

