Gurugram: दीवार फांद घर में घुसे चोर, पांच लाख के गहनों पर किया हाथ साफ; सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत

गुरुग्राम के न्यू पालम विहार फेस वन स्थित एक बंद पड़े घर से चोर दस हजार की नगदी समेत पांच लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे थे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। न्यू पालम विहार निवासी चित्रा बोरा ने बजघेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है ।

चोर दीवार फांदकर घर में घुसे थे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई।

Your browser does not support the audio element.

गुरुग्राम, जारगण संवाददाता। न्यू पालम विहार फेस वन स्थित एक बंद पड़े घर से चोर दस हजार की नगदी समेत पांच लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे थे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। न्यू पालम विहार निवासी चित्रा बोरा ने बजघेड़ा थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह, उनकी मां और पिता नरेंद्र सिंह शुक्रवार सुबह दस बजे निजी काम से कोर्ट गए थे। इसी दौरान दो चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए। उन्होंने अलमारी में रखे पांच लाख रुपये के सोने और चांदी के गहने व दस हजार रुपये की नगदी चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। द्वारका एक्सप्रेस-वे से दो कुंटल सरिया चोरी द्वारका एक्सप्रेस-वे पर सड़क निर्माण के लिए लाई गई दो कुंटल सरिया चोरी हो गई। एलएंडटी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर रवींद्र कुमार ने राजेंद्रा पार्क थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि गुरुवार रात चोर दो कुंटल सरिया चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 37 में प्लाट में खड़ा टाटा 407 ट्रक चोरी, केस दर्ज सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के गांव सीही में एक प्लाट में खड़ा टाटा 407 ट्रक चोरी हो गया। दिल्ली के रजोकरी गांव निवासी राहुल यादव ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि उन्होंने गांव सीही में किराए पर जमीन लेकर आफिस बनाया है। वह टाटा 407 ट्रक से मिट्टी सप्लाई का काम करते हैं। गुरुवार रात पड़ोस में ही खाली प्लाट में ट्रक खड़ा कर घर चले गए थे, जब शुक्रवार को वापस आए तो ट्रक नहीं मिला।

Edited By: Abhi Malviya