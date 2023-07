Gurugram Crime: किरायेदार की पीट-पीटकर हत्या, पानी का मोटर चलाने के विवाद में बेरहमी से की थी पिटाई

चकरपुर गांव में पानी की मोटर चलाने के विवाद में एक किरायेदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अन्य की तलाश आभी जारी है। दरअसल मृतक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का था। यहां विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ चकरपुर में किराये पर रहते थे।

गुरुग्राम,जागरण संवाददाता। चकरपुर गांव में पानी की मोटर चलाने के विवाद में एक किरायेदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अन्य की तलाश आभी जारी है। दरअसल मृतक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का था। यहां विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ चकरपुर में किराये पर रहते थे। वह आसपास इलाके में टिफिन सप्लाई का काम करते थे। मृतक की पत्नी निशा का आरोप है कि उनके पति 12 जुलाई को पानी की मोटर चलाने के लिए गए थे। इस दौरान मकान मालिक राकेश उर्फ रोकी ने मोटर चलाने के बारे में पूछा तो विक्रम ने बताया कि मोटर उन्होंने चलाई है। इतना सुनते ही राकेश उन्हें पकड़कर अपने कमरे में ले गया। उसने कमरे में बंद कर पीटा। कमरे में राकेश के साथ उसके अन्य साथी भी थे। उनके चंगुल से छूटने के बाद विक्रम अपने कमरे में पहुंचे और बात पत्नी निशा को बताई। इसके बाद उन्होंने डाक्टर से दवा लेने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। रात को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले सेक्टर-29 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया था। मौत होने के बाद हत्या की धारा जोड़ दी गई। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को पुलिस ने सौंप दिया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार का कहना है कि पहले मारपीट कर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी। मौत होते ही हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को उसे इलाके के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास होगा। जो भी मामले में संलिप्त हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

