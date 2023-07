Gurugram Video: मासूम के गले पर नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ वार, बच्चे को बचाने के लिए आरोपी से भिड़ी मां

गुरुग्राम के सेक्टर-18 के गांव सिरहौल में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने नुकीले हथियार से ट्यूशन से घर जा रहे एक छह वर्षीय बच्चे के मुंह और गले पर अचानक हमला बोल दिया। मां बचाने के लिए दौड़ी तो युवक उन पर भी हमला कर वहां से भाग गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर-18 के गांव सिरहौल में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने नुकीले हथियार से ट्यूशन से घर जा रहे एक छह वर्षीय बच्चे के मुंह और गले पर अचानक हमला बोल दिया। मां बचाने के लिए दौड़ी तो युवक उन पर भी हमला कर वहां से भाग गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लोगों से सचेत रहने की एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम में ट्यूशन से घर जा रहे बच्चे के गले पर नुकीले हथियार से किया हमला

बच्चे को बचाने के लिए आरोपित युवक से भिड़ी मां, उन पर भी किया हमला#Gurugram pic.twitter.com/gCgIHliYEx July 19, 2023 हमले के बाद आरोपित हुआ नौ दो ग्यारह जानकारी के अनुसार, गांव सिरहौल में रहने वाला छह वर्षीय आयुष कंधे पर बैग लटकाए शाम को ट्यूशन से घर लौट रहा था। उसके आसपास और भी बच्चे थे। इसी दौरान पीछे से तेजी से चलता हुआ एक युवक आया है और बच्चे को पकड़ कर उसके गले पर नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ वार करने लगा। बेटे की जान को खतरे में देख कर मां दौड़ते हुए आई और युवक से बच्चे को छुड़ाने लगी। इस पर युवक ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद आरोपित युवक वहां से फरार हो गया। दहशत में माता-पिता बच्चे पर हमले की सूचना के बाद सेक्टर-18 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आयुष के स्वजन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। अचानक बच्चे पर हमले के बाद आयुष और उनके माता-पिता दहशत में हैं। उन्होंने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है। हालांकि, इस घटनास से आसपास के लोगों में दहशत है। पुलिस पीआरओ सुभाष बोकन ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उन्होंने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। कहा कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।

