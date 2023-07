Gurugram: थार पर हुडा-0007 की नंबर प्लेट लगा दिखा रहा था टशन, पुलिस ने पकड़ा

अदालत के सामने टी पाइंट पर यातायात पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट के साथ थार गाड़ी पकड़ी है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर गाड़ी कब्जे में ले ली। पुलिस आरोपित चालक से पूछताछ कर रही है। यातायात पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक थार गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट पर हुडा-0007 लिखा हुआ है। इस थार गाड़ी को राउंडअप किया जाए।

थार पर हुडा-0007 की नंबर प्लेट लगा दिखा रहा था टशन, पुलिस ने पकड़ा

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। अदालत के सामने टी पाइंट पर यातायात पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट के साथ थार गाड़ी पकड़ी है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर गाड़ी कब्जे में ले ली है। पुलिस आरोपित चालक से पूछताछ कर रही है। यातायात पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक थार गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट पर हुडा- 0007 लिखा हुआ है। इस थार गाड़ी को राउंडअप किया जाए। राजीव चौक से अदालत की तरफ आने पर ट्रैफिक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इस थार गाड़ी को रोक लिया। उसके शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। शिवाजी नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थार चालक ने पूछताछ करने पर अपना नाम रोहतक जिला के रुड़की गांव का रहने वाला मोहित हुड्डा बताया। उसकी गाड़ी का असली नंबर एचआर-12एआर 7901 है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह नंबर प्लेट उसने पुलिस को धोखा देने के लिए लगाई हुई है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपित मोहित हुड्डा के विरुद्ध मामला दर्ज कर थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया।

