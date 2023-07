Gurugram: OLX से कार लेने पहुंचे शख्स को लगाया छह लाख का चूना, रकम ट्रांसफर होने के बाद आरोपी हुआ नौ दो ग्यारह

ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचे एक व्यक्ति से छह लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने सेक्टर 17/18 थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मथुरा निवासी धर्मबीर ने शिकायत में कहा कि उन्होंने 13 जुलाई को ओएलएक्स पर एक क्रेटा गाड़ी देखी। गाड़ी बेचने वाले शिवम ने उन्हें गाड़ी देखने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 18 बुलाया।

ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचे एक व्यक्ति से छह लाख रुपये ठग लिए गए।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचे एक व्यक्ति से छह लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने सेक्टर 17/18 थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मथुरा निवासी धर्मबीर ने शिकायत में कहा कि उन्होंने 13 जुलाई को ओएलएक्स पर एक क्रेटा गाड़ी देखी। गाड़ी बेचने वाले शिवम ने उन्हें गाड़ी देखने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 18 बुलाया। 14 जुलाई को गुरुग्राम आने पर शिवम ने एक गाड़ी भेजकर धर्मबीर को दिल्ली के रोहिणी में हेमकुंड मोटर्स भेजा। यहां क्रेटा गाड़ी दिखाकर उनसे दस हजार रुपये अग्रिम राशि के रूप में ले लिए गए। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 18 में वापस आने पर शिवम के ऑफिस में उन्होंने छह लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिए। शिवम ने गाड़ी रोहिणी से आने के बात कही। इसके बाद वह बहाने से वहां से निकल गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी आरोपित नहीं आया। धर्मबीर को धोखाधड़ी का अहसास होने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया

Edited By: Abhi Malviya