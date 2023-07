Gurugram: ट्राले में अनाज के साथ छिपाई एक हजार पेटी अंग्रेजी शराब, ड्राई स्टेट बिहार पहुंचाने की थी तैयारी

शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी जारी है। गुरुवार सुबह अमृतसर से एक ट्राले में अनाज के कट्टों के नीचे 1055 शराब की पेटियां छिपाकर पटना ले जाई जा रही थीं। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर केएमपी एक्सप्रेस-वे पर गांव लांगड़ा के पास से एक ट्राले को पकड़ा। इसमें से 1055 पेटी शराब बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

