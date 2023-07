गुरुग्राम में टोल प्लाजा ठेकेदार से हथियार बंद बदमाशों ने मांगी रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के ठेकेदार से कुछ हथियारबंद लोगों ने मारपीट कर रंगदारी मांगी। पीड़ित ने थाने में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गुरुवार रात आठ बजे टोल पर अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। इसी दौरान पिस्तौल और अन्य हथियारों के साथ सात लोग वहां आए।

गुरुग्राम में टोल प्लाजा ठेकेदार से हथियार बंद बदमाशों ने मांगी रंगदारी।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के ठेकेदार से कुछ हथियारबंद लोगों ने मारपीट कर रंगदारी मांगी। पीड़ित ने थाने में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गुरुवार रात आठ बजे टोल पर अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। इसी दौरान पिस्तौल और अन्य हथियारों के साथ सात लोग वहां आए। इनमें से एक आरोपित ने अपना नाम विक्रम बताया था। आरोपितों ने पीड़ित को 24 घंटे के अंदर टोल प्लाजा खाली करने की धमकी देकर रंगदारी मांगी है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Nitin Yadav