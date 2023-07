गुरुग्राम में CRPF के जवान ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारा, झगड़े में आपा खो बैठा था कॉन्स्टेबल पति

बादशाहपुर में सीआरपीएफ के जवान का पत्नी के साथ हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल अपना आपा खो बैठा और उसने पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला ने एक सप्ताह बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना सेक्टर-65 थाना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया है।

गुरुग्राम में CRPF के जवान ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारा।

