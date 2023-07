गुरुग्राम में बस चालक मारपीट, बस खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद।

गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास बस का नंबर लगाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने नरसिंहपुर के पास एक निजी बस को रोककर उसके चालक से मारपीट की और इसके बाद बस में तोड़फोड़ की। सेक्टर-37 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड पर पहले बस का नंबर लगाने को लेकर उनके बड़े भाई का कुछ लोगों से विवाद हो गया था।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास बस का नंबर लगाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने नरसिंहपुर के पास एक निजी बस को रोककर उसके चालक से मारपीट की और इसके बाद बस में तोड़फोड़ की। सेक्टर-37 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद पटौदी के बासपदम निवासी भरत सिंह ने बताया कि वह धारूहेड़ा से गुरुग्राम बस स्टैंड तक अपनी निजी बस चलाते हैं। बस स्टैंड पर पहले बस का नंबर लगाने को लेकर उनके बड़े भाई का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। यूनियन ने आरोपित की बस को खड़ी करा दिया था। इससे वह रंजिश रखने लगा और 16 जुलाई को भरत बस में सवारियां भरकर धारूहेड़ा जा रहे थे। रास्ते में करीब पौने दो बजे नरसिंहपुर के पास वीरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर आ गया। उन्होंने बस रुकवाकर भरत को नीचे उतार लिया। लोगों ने लाठी-डंडे से भरत की पिटाई करने के बाद बस में तोड़फोड़ की। बस में बैठे सभी लोग दहशत में आ गए। इसके बाद सभी सवारियां बस से उतरकर चलीं गईं। मारपीट के बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। भरत ने इलाज कराने के बाद सेक्टर-37 थाने में मामला दर्ज कराया।

