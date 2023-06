Gurugram: रंजिश में पत्थर से सिर कुचलकर दोस्त की हत्या, मारकर आरोपितों ने झाड़ियों में फेंका शव

सोहना के गांव दमदमा में प्रेम फार्म हाउस के पास गुरुवार रात करीब नौ बजे शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश के कारण बहस के बाद तीन दोस्तों ने 30 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी। एसीपी सोहना नवीन संधू ने बताया कि करीब दो साल पहले टोनी की तीनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद तीनों टोनी से रंजिश रखने लगे।

रंजिश में पत्थर से सिर कुचलकर दोस्त की हत्या

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सोहना के गांव दमदमा में प्रेम फार्म हाउस के पास गुरुवार रात करीब नौ बजे शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश के कारण बहस के बाद तीन दोस्तों ने 30 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी। तीनों ने पत्थर से सिर कूचकर झाड़ियों में युवक का शव फेंक दिया। शनिवार सुबह शव बरामद होने के बाद जांच में जुटी सोहना सदर पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पहाड़ी के पास पी रहे थे शराब पुलिस के मुताबिक गांव खेड़ला निवासी टोनी मजदूरी करते थे। वह गुरुवार रात अपने तीन दोस्तों ललित, दिनेश और अशोक के साथ पहाड़ी के पास बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान इनका आपस में विवाद हो गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर टोनी पर हमला कर दिया। पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट पत्थर से हमला करके तीनों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब ग्रामीण पहाड़ की तरफ घूमने गए तो लहूलुहान हालत में शव पड़ा देखा और इसकी सूचना ग्रामीणों के साथ-साथ पुलिस को दी। एसीपी सोहना नवीन संधू ने बताया कि करीब दो साल पहले टोनी की तीनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। परिजनों ने तीनों पर लगाया हत्या आरोप इसके बाद तीनों टोनी से रंजिश रखने लगे। स्वजन ने तीनों पर हत्या करने का आरोप लगाया। मामले में केस दर्ज करते हुए सोहना सदर पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह हत्या करने के बाद बाइक से फरार हो गए थे। आरोपित ललित के खिलाफ चोरी के पांच, अशोक व दिनेश के खिलाफ लड़ाई-झगड़ा का 1-1 मामला पहले से ही दर्ज है। तीनों को कोर्ट में पेश कर आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।

