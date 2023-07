Gurugram Newशराब ठेके पर शख्स से मारपीट कर बदमाशों ने ब्रेजा कार लूटी, विरोध करने पर हथियार से धमकाया

Gurugram News गुरुग्राम में सेक्टर-89 के पास एक शराब के ठेके पर शख्स ने बदमाशों ने ब्रेजा कार लूट ली। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तब उसके साथ बदमाशों ने मारपीट की और हथियार से धमकाया। गाड़ी में लैपटॉप और जरूरी कागजात भी रखे थे। मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

सेक्टर-89 के पास शराब के ठेके पर बदमाशों ने शख्स से लुटी ब्रेजा कार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर 89 के पास एक व्यक्ति से कार लूटने का मामला सामने आया है। यहां शराब ठेके पर बीयर लेने पहुंचे सेक्टर 92 निवासी एक व्यक्ति से दो युवकों ने मारपीट के बाद उनकी ब्रेजा कार लूट ली। इस दौरान आरोपियों ने जेब से पिस्टलनुमा कोई हथियार भी निकालकर उन्हें धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर 10ए थाने में मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 92 निवासी श्रीनू कुमार ने शिकायत में बताया कि वह दिल्ली के कैलाश में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार रात आठ बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटने के दौरान वह सेक्टर 89 के पास शराब ठेके पर बीयर लेने के लिए रुके। उन्होंने ठेके के बाहर ब्रेजा कार खड़ी कर दी। जब वह ठेके से बाहर आए तो हेलमेट पकड़े दो युवक मिले। उन्होंने जेब से पिस्टलनुमा हथियार निकालकर उन्हें डराया। एक युवक ने हेलमेट से उनके सिर पर वार किया और दूसरे ने कार की चाबी छीनने की कोशिश की। जब श्रीनू ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर उनकी ब्रेजा कार लूट कर द्वारका एक्सप्रेस-वे की तरफ भाग गए। पीड़ित ने बताया कि कार में एक लैपटाप व कंपनी के जरूरी कागजात भी मौजूद थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

