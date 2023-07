Gurugram: लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या, पांच महीने पहले छूट गई थी नौकरी

गुरुग्राम के हेरीटेज मैक्स सोसाइटी के फ्लैट नंबर 2103 में खुद को गोली मारकर 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुभाष नगर के रहने वाले अजय सैनी एक निजी फर्म में काम करते थे। करीब पांच महीने पहले उनकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद वह अपना काम करने की तलाश में थे।

लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या

