पीएफ खाते से 1.60 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 11 जुलाई को एक कंपनी के कर्मचारी ने साइबर क्राइम वेस्ट पुलिस को शिकायत दी थी जिसमें कहा गया कि उसके पीएफ खाते में फर्जी बैंक खाता लिंक करके फरवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच 1.60 लाख रुपये निकाल लिए गए।

आरोपितों के पास मोबाइल फोन बरामद किया गया। (फोटो- जागरण)

Your browser does not support the audio element.

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। पीएफ खाते से 1.60 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से दोनों आरोपितों कोर्ट में पेश कर एक आरोपित को रिमांड पर लिया गया है। आरोपितों के पास मोबाइल फोन बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 11 जुलाई को एक कंपनी के कर्मचारी ने साइबर क्राइम वेस्ट पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया कि उसके पीएफ खाते में फर्जी बैंक खाता लिंक करके फरवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच 1.60 लाख रुपये निकाल लिए गए। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान शैलेंद्र व सुरेंद्र के रूप में हुई। आधार कार्ड की फोटो की एडिट सुरेंद्र को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत भेज दिया गया व शैलेंद्र को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपितों ने पीएफ वेबसाइट पर जाकर शिकायतकर्ता के नाम से ही फर्जी बैंक खाता लिंक करके पैसे निकाले थे। फर्जी बैंक खाता खुलवाने के लिए शैलेंद्र ने सुरेंद्र के आधार कार्ड को एडिट करके फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। उसी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर मोबाइल सिम व यूनियन बैंक आफ इंडिया में खाता खोलकर वारदात को अंजाम दिया गया। शैलेंद्र स्नातक पास और सुरेंद्र अनपढ़ है।

Edited By: Abhi Malviya