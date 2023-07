लापरवाही ने ली जान: गाड़ी पर लगाया ऊंचा साउंड सिस्टम, तार टकराने से गिरा बिजली का खंभा; एक कांवड़िए की मौत

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी मनोज ने गुरुग्राम के पालम विहार थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह दो साल से अपने परिवार के साथ गांव सालापुर खेड़ा में किराए पर रह रहे हैं। उनका बड़ा बेटा कांवड़ लेने जा रहा था।

कांवड़ लेने जा रहे कांवड़िए की बिजली का खंभा गिरने से मौत। (फाइल फोटो)

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम के पालम विहार के सेक्टर 31 में कैंटर गाड़ी पर बिजली पोल गिरने के बाद आए करंट से डाक कांवड़ लेने जा रहे 21 वर्षीय कांवड़िए की मौत हो गई। गाड़ी में ज्यादा ऊंचाई पर रखे साउंड सिस्टम से तार उलझने पर बिजली पोल टूटकर गिर गया। युवक के पिता ने थाने में गाड़ी चालक के विरुद्ध लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी मनोज ने पालम विहार थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह दो साल से अपने परिवार के साथ गांव सालापुर खेड़ा में किराए पर रह रहे हैं। बड़ा बेटा दोस्तों संग गया था कांवड़ लेने उनके बड़े बेटे प्रियांशु बुधवार शाम पांच बजे अपने दोस्तों दुराग पाल, वीर पाल, ओम प्रकाश और आकाश के साथ एक कैंटर बुक कर हरिद्वार से डाक कांवड़ लाने के लिए निकले थे। जब गाड़ी उनके घर के पास आई तब डीजे सिस्टम काफी ऊंचाई पर होने पर मनोज ने आपत्ति भी जताई थी। गाड़ी चालक ने इसे अनसुना कर दिया था। रास्ते में रात साढ़े आठ बजे पालम विहार के सेक्टर 21 स्थित छिप्पी कॉलोनी में कैंटर की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण बिजली तार उलझ गया। दोस्त कूद गए लेकिन फंस गया प्रियांशु इसके बाद पास में लगा बिजली का पोल भी उखड़कर गाड़ी पर गिर गया। मौका पाकर दुराग पाल, वीर पाल, ओम प्रकाश और आकाश गाड़ी से नीचे कूद गए, वहीं प्रियांशु फंस गया। इसके बाद कैंटर में उतरे करंट से प्रियांशु झुलस गया। आसपास के लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता की शिकायत पर पालम विहार पुलिस ने आरोपित कैंटर चालक चंद्र भूषण के विरुद्ध लापरवाही का मामला दर्ज कैंटर को जब्त कर लिया है।

