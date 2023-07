Gurugram: पति ने पत्नी पर तेल डालकर लगाई आग, बहन ने महिला को बचाया; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

गुरुग्राम के सिधरावली में पति-पत्नी में आपसी कलह इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी पर तेल छिड़ककर आग लगा उसको जलाने का प्रयास किया। महिला को उसकी बहन ने बचा लिया। बहन की मदद करने पर आरोपित ने पूनम को सिर में ईट मारने की धमकी दी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पति ने पत्नी पर तेल डालकर लगाई आग

बादशाहपुर, संवाद सहयोगी। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव सिधरावली में पति-पत्नी में आपसी कलह इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी पर तेल छिड़ककर आग लगा उसको जलाने का प्रयास किया। महिला को उसकी बहन ने बचा लिया। गंभीर हालत में बोहड़ाकला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से महिला को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महिला के बयान पर बिलासपुर थाना पुलिस ने महिला के पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि उनकी शादी दो मई 21 को सिधरावली गांव के युवक से हुई थी। पति करता था मारपीट उनकी बहन की शादी भी इसी घर में हुई है। शादी के बाद से ही उसका पति दोनों बहनों के साथ मारपीट करता था। परेशान होकर वे दोनों बहने तावडू रहने लगीं। तीन महीने पहले पंचायती तौर पर राजीनामा होने के बाद दोनों अपनी ससुराल आ गई थी। 30 जून को बच्चों को लेकर उसके और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया। तेल डालकर लगा दी आग पति के ड्यूटी पर जाने के बाद उनकी बहन ने ससुर को रोज-रोज होने वाले झगड़े के बारे में बता दिया। इसी बात को लेकर उसका पति गुस्से में आ गया। जब वह चूल्हे के पास गई तो पति ने उनके शरीर पर तेल डालकर आग लगा दी। उनकी बहन ने आग बुझाई। LNJP अस्पताल में महिला रेफर बहन की मदद करने पर आरोपित ने पूनम को सिर में ईट मारने की धमकी दी। गंभीर हालत में पीड़ित महिला को बोहड़ा कलां पीएचसी में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से उनकी हालत को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अस्पताल में महिला के बयान लेने के बाद आरोपित पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

