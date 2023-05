गुरुग्राम में शराब की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में आग लगने की जानकारी सामने आई है। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि शराब की दुकान आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है।

#WATCH | Fire broke out at a wine shop near Golf Course Road in Gurugram. Fire is being doused. Further details awaited pic.twitter.com/gJd6vnwkjE