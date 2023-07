Gurugram: तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, हवा में उछलने से कई पसलियां टूटी; हालत गंभीर

गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा गुरुग्राम में पालम विहार के ई ब्लॉक इलाके में 29 जून को शाम 540 बजे हुआ था। पीड़िता की पहचान रीता आनंद के रूप में हुई है। हादसे में महिला की कई पसलियां टूट गई हैं।

तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, हवा में उछलने से कई पसलियां टूटी

गुरुग्राम, एजेंसी। गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा गुरुग्राम में पालम विहार के ई ब्लॉक इलाके में 29 जून को शाम 5:40 बजे हुआ था। पीड़िता की पहचान रीता आनंद के रूप में हुई है। पीड़िता के बेटे लक्ष्मण आनंद ने बताया कि जब उनकी मां ई ब्लॉक स्थित एक पार्क में जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक कार लेकर भाग गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही तेज रफ्तार कार ने मां को टक्कर मारी, वह हवा में उछल गईं। सामने से आ रही एक अन्य कार ने हमलावर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मेरी मां को सड़क पर गंभीर रूप से घायल छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। हालांकि, कार की पहचान हो गई है और घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि मेरी मां की बायीं तरफ की सात पसलियां और दायीं तरफ की नौ पसलियां टूट गईं। वह आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है।" मामले के संबंध में पालम विहार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पालम विहार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार चालक की पहचान कर ली है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Geetarjun