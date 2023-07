Gurugram: महिला सहायक प्रोफेसर से डीन ने की छेड़छाड़, टर्मिनेट करवाने की दी धमकी; गिरफ्तार

गुरुग्राम के एक विश्वविद्यालय की महिला सहायक प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न के आरोप में डीन प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में कहा गया था कि उसके बाद डीन ने उनके साथ छेड़छाड़ की और धमकी भी दी कि वह उन्हें टर्मिनेट करवा देंगे। वहीं यूनिवर्सिटी की इंटर्नल कम्पलेंट कमेटी ने प्रोफेसर को सौंपे गए सभी शैक्षणिक और अन्य प्रशासनिक पदों से मई में ही हटा दिया था।

महिला सहायक प्रोफेसर से डीन ने की छेड़छाड़, गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

HighLights बार-बार कर रहा था दुर्व्यवहार डीन ने महिला प्रोफेसर से की छेड़छाड़

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। एक विश्वविद्यालय की महिला सहायक प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न के आरोप में डीन प्रोफेसर को महिला थाना सेक्टर-51 ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपित प्रोफेसर को दो महीने पहले ही विश्वविद्यालय ने सभी प्रशासनिक पदों से मुक्त कर दिया था। बार-बार कर रहा था दुर्व्यवहार वहीं, सोमवार को पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने डीन के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। महिला सहायक प्रोफेसर ने महिला थाने में एक मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि जनवरी 2023 से डीन उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ कर रहे थे। 21 अप्रैल को डीन उनकी कक्षा में आए और कोई गलती न होने पर भी उन पर चिल्लाने लगे। उन्होंने व्याख्यान के समय को बदलने के लिए भी उन्हें एक नोटिस जारी किया था। शिकायत में यह भी कहा था कि 28 अप्रैल को डीन ने बिना किसी कारण के उन्हें पहली मंजिल पर क्लर्क के कमरे में बुलाया और चिल्लाने लगे। उसी समय दो क्लर्क कमरे से बाहर चले गए। डीन ने महिला प्रोफेसर से की छेड़छाड़ उसके बाद डीन ने उनके साथ छेड़छाड़ की और धमकी भी दी कि वह उन्हें टर्मिनेट करवा देंगे। वहीं यूनिवर्सिटी की इंटर्नल कम्पलेंट कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रोफेसर को फार्मेसी डिपार्टमेंट के डीन, चेयरपर्सन, प्राक्टर सहित उन्हें सौंपे गए सभी शैक्षणिक और अन्य प्रशासनिक पदों से मई में ही हटा दिया था।

Edited By: Shyamji Tiwari