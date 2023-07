Gurugram Crime: गैंगस्टर पति का भय दिखा गुर्गों के साथ पत्नी करती थी जबरन वसूली, पुलिस ने भेजा 'ससुराल'

जेल में बंद अपने गैंगस्टर पति के नाम का भय दिखाकर खांडसा मंडी में अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर की पत्नी को गिरफ्तार किया है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपित महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। अवैध वसूली के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) वरुण दहिया ने पत्रकारों को दी।

शिवाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपित महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। (फाइल फोटो)

HighLights गैंगस्टर की पत्नी गिरफ्तार पति के गुर्गों के साथ करती थी अवैध वसूली

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। जेल में बंद अपने गैंगस्टर पति के नाम का भय दिखाकर खांडसा मंडी में अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर की पत्नी को गिरफ्तार किया है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपित महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। गुर्गों के साथ मिलकर वसूली अवैध वसूली के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) वरुण दहिया ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि शिवाजी नगर थाना पुलिस को सूचना मिली की गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल खांडसा मंडी में अपने गुर्गों के साथ मिलकर अवैध वसूली करती है। गैंगस्टर कौशल से भी जुड़े तार गैंगस्टर अमित डागर कुख्यात गैंगस्टर कौशल के साथ काम करता है। अमित डागर के नाम पर खांडसा मंडी में दुकानदारों से तीन से चार हजार रुपये अवैध वसूली की जाती है। दुकानदारों को पालिथीन भी महंगे दामों पर दी जाती है। अन्य किसी व्यक्ति को सब्जी मंडी में दुकानदारों को पॉलिथीन बेचने के लिए घुसने नहीं दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले की जांच सेक्टर-10 अपराध शाखा को सौंपी। सेक्टर-10 अपराध शाखा की टीम ने अवैध वसूली करने की मास्टरमाइंड अमित डागर की पत्नी ट्विंकल को भोंडसी से गिरफ्तार कर लिया। पता किया जा रहा है कि कितने लोगों से वसूली की गई।

Edited By: Abhi Malviya