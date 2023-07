Gurugram Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बच्चे को दूर तक घसीटा; मौत

गुरुग्राम के तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दस साल के बच्चे की मौत हो गई जबकि उसका पिता घायल हो गया। पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इसमें पिता दूर जा गिरा और अनुज बाइक में फंसा रहा। हादसे में आरोपित चालक कार से बाइक सहित बच्चे को दूर तक घसीटता ले गया।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सोहना सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दस साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका पिता घायल हो गया। हादसे में आरोपित चालक कार से बाइक सहित बच्चे को दूर तक घसीटता ले गया। कार चालक मौके से फरार इसके बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में बादशाहपुर टैंठड निवासी सोनू ने कहा कि वह शाम चार बजे दस वर्षीय बेटे अनुज को लेकर बाइक से फरीदाबाद के गांव सिरोही से आ रहे थे। बाइक में फंसा रहा अनुज जब वह अपने गांव की ओर मुड़ रहे थे, इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इसमें वह दूर जा गिरे और अनुज बाइक में फंसा रहा। आरोप है कि चालक कार के साथ बाइक व अनुज को दूर तक घसीटते हुए ले गया। इसके बाद उसने कार रोकी और कार से उतरकर फरार हो गया। राहगीरों की मदद से अनुज को सोहना अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी।

