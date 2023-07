दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सीएनजी पंप कंपनी के कार्यालय में पैसे जमा करने स्कूटी से जा रहे दो कर्मियों से सोमवार सुबह 11 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने 935670 रुपये लूट लिए। बदमाशों के बैग खींचने के दौरान स्कूटी हाईवे की सर्विस लेन पर गिरते-गिरते बची। कर्मियों ने सेक्टर 17/18 थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने हाईवे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।

कर्मियों ने सेक्टर 17/18 थाने में मामला दर्ज कराया है। (फोटो- जागरण)

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सीएनजी पंप कंपनी के कार्यालय में पैसे जमा करने स्कूटी से जा रहे दो कर्मियों से सोमवार सुबह 11 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने 9,35,670 रुपये लूट लिए। बदमाशों के बैग खींचने के दौरान स्कूटी हाईवे की सर्विस लेन पर गिरते-गिरते बची। कर्मियों ने सेक्टर 17/18 थाने में मामला दर्ज कराया है। रोज जाते थे कैश जमा करने मूलरूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी कृष्णकांत रमन ने शिकायत में कहा कि वह सेक्टर 31 में हरियाणा सिटी गैस पंप में 2017 से मैनेजर हैं। वह यहां झाड़सा में किराए से रहते हैं। कंपनी का मुख्य कार्यालय सुशांत लोक फेस एक में हैं। वह प्रतिदिन सेक्टर 31 का कैश मुख्य कार्यालय में जमा करते हैं। सोमवार सुबह 11 बजे वह अपने साथी साहिल पटेल के साथ स्कूटी से मुख्य कार्यालय में पैसे जमा करने जा रहे थे। बैग में 9,35,670 रुपये थे। रास्ते में दिल्ली-जयपुर हाईवे से होते हुए इफको चौक से पहले सर्विस रोड पर पीछे से आए बाइक सवार तीन युवकों ने कृष्णकांत के कंधे से बैग छीन लिया और फरार हो गए। तीनों ने काले रंग के हेलमेट पहन रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने हाईवे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।

