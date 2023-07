Gurgaon Road Accident: अलग-अलग सड़क हादसों में युवक की मौत, महिला समेत 5 घायल

Gurgaon Road Accident गुरुग्राम में अलग-अलग जगह हुए तीन सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई है जबकि महिला समेत 5 घायल हो गए हैं। मृतक गुरुग्राम की निहाल कॉलोनी में वेल्डिंग का काम किया करता था। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को देकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक हापुड़ के सिंभावली का रहने वाला था।

मृतक युवक गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम किया करता था और यूपी का रहने वाला था

HighLights तीन अलग-अलग सड़क हादसों में युवक की मौत हो गई, युवक यूपी का रहने वाला था। मृतक गुरुग्राम के निहाल कॉलोनी में वेल्डिंग का काम किया करता था। हादसों में महिला समेत 5 घायल भी हुए हैं।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। तीन अलग-अलग सड़क हादसों में उत्तर प्रदेश (UP) के हापुड़ जिले के सिंभावली निवासी एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक गुरुग्राम की निहाल कॉलोनी में वेल्डिंग का काम करता था। वहीं महिला समेत पांच लोग घायल हैं। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलग-अलग जगह हुए 3 हादसे पहली घटना बजघेड़ा चौक के पास की है। न्यू पालम विहार स्थित निहाल कॉलोनी लोनी निवासी मोहम्मद जलीस ने बजघेड़ा थाने में दी शिकायत में बताया कि उनका कालोनी में ही वेल्डिंग का काम है। हापुड़ के सिंभावली निवासी फिरोज खान यहीं रहकर उनके साथ काम करते थे। मंगलवार दोपहर तीन बजे फिरोज किसी काम से बाइक से गांव सराय अलावर्दी जा रहे थे। जलीस भी कार से उधर ही जा रहे थे। बजघेड़ा चौक के पास सामने से आई बाइक ने फिरोज की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में घायल फिरोज को जलीस नागरिक अस्पताल ले गए। यहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल दूसरे बाइक सवार का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर सेक्टर 65 के उल्लावास मिष्ठान भंडार के पास ढाबे के बाहर सड़क किनारे खड़े पति-पत्नी और पत्नी के भाई को कार ने टक्कर मार दी। उल्लावास निवासी नसरुदीन ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह पत्नी गुलनाज और साले फरमान के साथ नजदीक ही एक ढाबे पर खाना लेने गए थे। ढाबे के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर तीनों लोग बात कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी। तीनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। यहां गुलनाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एसपीआर पर निर्माणाधीन पुल से नीचे जा रहे बाइक सवार हयातपुर गांव निवासी इकबाल हुसैन को सामने से गलत दिशा से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गए। वह एम3एम में गाड़ी चलाते हैं। बीती रात वह ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। इसी दौरान एसपीआर पर हादसा हुआ।

Edited By: Jagran News Network