गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: हाईवे पर टाटा 407 ने सेंट्रो को मारी टक्कर, तीन बच्चों समेत चार की मौत

गुरुग्राम में एनएच-48 पर उनकी कार का टायर में पंक्चर हो गया। कार चला रहा व्यक्ति सड़क किनारे कार खड़ी कर टायर बदलने लगा। इसी बीच पीछे से आए एक टाटा 407 कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 32 वर्षीय शताक्षी एक वर्षीय परी दो वर्षीय परीक्षा और आठ महीने के वेदांत की मौके पर ही मौत हो गई।

गुरुग्राम: हाईवे पर टाटा 407 ने सेंट्रो को मारी टक्कर, तीन बच्चों समेत चार की मौत

Your browser does not support the audio element.

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाना क्षेत्र में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मंगलवार देर रात टाटा 407 ने सेंट्रो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीन बच्चों समेत चार की मौत हो गई। कार सवार व्यक्ति परिवार के साथ गाजियाबाद से भिवाड़ी जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार में पंक्चर हो गई। रोड पर खड़ी कार में पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। बताया गया कि बीती रात को गाजियाबाद से एक परिवार सेंट्रो कार में राजस्थान के भिवाड़ी के लिए निकला था। गुरुग्राम में एनएच-48 पर उनकी कार का टायर में पंक्चर हो गया। कार चला रहा व्यक्ति सड़क किनारे कार खड़ी कर टायर बदलने लगा। इसी बीच पीछे से आए एक टाटा 407 कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 32 वर्षीय शताक्षी, एक वर्षीय परी, दो वर्षीय परीक्षा और आठ महीने के वेदांत की मौके पर ही मौत हो गई। 27 वर्षीय रेणु, 50 वर्षीय पुष्पा, 11 वर्षीय चारु और 2 साल के बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Edited By: Abhishek Tiwari