Gurugram Crime: खर्चा न देने पर बेटे ने की थी पिता की हत्या, शराब के नशे में चाकू से किए थे कई वार

Gurugram Crime: खर्चा न देने पर बेटे ने की थी पिता की हत्या

मोनू यादव, फरुखनगर। फरुखनगर के बालाजी कॉलोनी में घर से खर्चा न मिलने पर बेटे ने शराब के नशे में विवाद के बाद पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 15 घंटे के भीतर ही आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। यहां उसे उसे भोंडसी जेल भेज दिया गया। क्या था पूरा मामला ? सूत्रों के मुताबिक आरोपित 23 वर्षीय योगेश गलत संगत में पड़कर कई वर्षों से नशा करने लगा था। वह नशे का आदी हो चुका था।कहीं काम न करने की वजह से उसे नशे के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे। घर से भी नशे के लिए पैसे देने से पिता पवन ने इनकार कर दिया था। इसको लेकर कई दिनों से घर में बाप-बेटे के बीच विवाद हो चुका था। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर योगेश नशे की हालत में घर में आया। इस दौरान एक बार फिर पैसे को लेकर पिता से बहस हुई। मां गीता देवी छत पर थीं। इसके बाद योगेश रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया और पिता के पेट में कई बार वार किए। डॉक्टरों से छिपाई घायल होने की वजह, पुलिस को हुआ शक चाकू मारने के बाद लहूलुहान हालत में योगेश अपने पिता को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले गया। यहां डॉक्टरों ने जब पुलिस को सूचना देने की बात कही तो योगेश ने उन्हें बताया कि उनके पिता ऊंचाई से गिर गए और उन्हें सरिया लग गया। वहीं शाम को इलाज के दौरान मौत होने पर योगेश ने ही स्वजन को इसकी सूचना दी। परिवारवालों की शिकायत पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी। इसके दूसरे दिन मामले के जांचकर्ता योगेश कुमार बालाजी कालोनी स्थित घर पहुंचे। शक होने पर पूछताछ में हत्या की बात निकल कर सामने आई। मां गीता देवी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वहीं फरार हुए योगेश को शाम पांच बजे जमालपुर स्थित ताजनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।

Edited By: Abhishek Tiwari