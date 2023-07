Gurugram: शराब पीते समय हुआ झगड़ा, आरोपी ने शख्स के गुप्तांग और छाती पर मारी लातें; मौत

पटौदी थाना क्षेत्र के गांव लोकरी में रविवार दोपहर शराबी पी रहे दो व्यक्तियों की किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई। इसी को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के गुप्तांग तथा छाती आदि पर कई बार लात मारी। हमले में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

शराब पीकर झगड़ा होने के बाद शख्स की पीट-पीटकर हत्या।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। पटौदी थाना क्षेत्र के गांव लोकरी में रविवार दोपहर शराबी पी रहे दो व्यक्तियों की किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई। इसी को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के गुप्तांग तथा छाती आदि पर कई बार लात मारी। हमले में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने आरोपित व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। चार व्यक्ति पी रहे थे शराब जानकारी के अनुसार, लोकरी गांव के निकट शराब ठेका है। इस ठेके के पास चार व्यक्ति शराब पी रहे थे। इनमें से तीन लोकरी के तथा एक दरापुर गांव का रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लोकरी निवासी समुंद्र तथा लालचंद(50) में किसी बात पर गाली गलौज हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही पहुंची पत्नी आरोप है कि समुंद्र ने लालचंद के गुप्तांग और छाती आदि पर कई बार लात मार दी। मारपीट की सूचना मिलने पर लालचंद की पत्नी मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपित समुंद्र लालचंद को छाती पर वार कर रहा था। शराब ठेके के सेल्समैन व अन्य लोगों की मदद से व्यक्ति को छुड़वाया गया। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। लालचंद को पास के ही निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों से उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पटौदी थाना पुलिस ने लालचंद की पत्नी अंगूरी देवी के बयान पर हत्या मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। पटौदी पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

