गुरुग्राम में फ्लैट पाने के चक्कर में गंवाया अपना घर, ठगों ने ऐंठ लिए पांच करोड़ रुपये भी; ऐसे बुना था जाल

सेक्टर 31 के रहेजा अटलांटिस निवासी 65 वर्षीय विवेक महाजन ने शिकायत में कहा कि वे 2015 में एसबीआई बैंक से एजीएम के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका मकान दिल्ली के पंजाबी बाग में था। विवेक वह मकान बेचकर गुरुग्राम में बड़ी सोसायटी में फ्लैट लेना चाहते थे। मई 2022 में उन्होंने गुरुग्राम की एक डीलर कंपनी एमकेजे एंटरप्राइजेज से संपर्क किया।

सेवानिवृत्त बैंक कर्मी से पांच करोड़ से ज्यादा की ठगी।

HighLights सेवानिवृत्त बैंकर से नकद और आरटीजीएस के माध्यम से लिए करोड़ों रुपये फ्लैट देने वाली कंपनी को पांच करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर ही नहीं किए गए डीएलएफ फेस-तीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम की एक बड़ी सोसायटी में फ्लैट की डील कराने को लेकर एक सेवानिवृत्त बैंकर से चार डीलरों ने पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली। यह ठगी पिछले साल मई से लेकर जून में की गई। पीड़ित की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत करने के बाद सोमवार को डीएलएफ फेस तीन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सेक्टर 31 के रहेजा अटलांटिस निवासी 65 वर्षीय विवेक महाजन ने शिकायत में कहा कि वे 2015 में एसबीआई बैंक से एजीएम के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका मकान दिल्ली के पंजाबी बाग में था। दिल्ली का मकान बेच लेना था गुरुग्राम में बड़ा फ्लैट विवेक वह मकान बेचकर गुरुग्राम में बड़ी सोसायटी में फ्लैट लेना चाहते थे। मई 2022 में उन्होंने गुरुग्राम की एक डीलर कंपनी एमकेजे एंटरप्राइजेज से संपर्क किया। डीलर कंपनी के लोगों ने उन्हें एंबिएंस कैटरियोना में फ्लैट दिलाने की पेशकश की। जब विवेक ने बजट कम होने की बात कही तो डीलर कंपनी ने दस करोड़ में दो फ्लैट बुक कराने की योजना के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने टोकन मनी के रूप में लाखों रुपये ले लिए। दो महीनों में कई सुविधाओं के नाम पर ऐंठे कई करोड़ मई और जून के बीच में डीलर कंपनी ने कई योजनाओं, पार्किंग व कई सुविधाओं के नाम पर विवेक से नकद और आरटीजीएस के माध्यम से करोड़ों रुपये ले लिए। लेकिन पांच करोड़ से ज्यादा रुपये फ्लैट उपलब्ध कराने वाली कंपनी को ट्रांसफर नहीं किए। जब विवेक ने इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि नकद दिए गए रुपये के बारे में कोई हिसाब ही नहीं है और डीलर कंपनी ने रुपये मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके साथ ही साजिश के तहत डीलर कंपनी ने ही पंजाबी बाग स्थित विवेक के मकान को भी बिकवा दिया। विवेक महाजन की शिकायत पर डीएलएफ फेस-तीन पुलिस ने आरोपित मोहित जैन, कुणाल सिंह, अक्षय सरदाना और किशन ठाकुर के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Pooja Tripathi