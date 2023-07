उद्योग विहार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार चालक ने एक कंपनी कर्मी का पैर कुचल दिया। इसके बाद लोगों के आ जाने पर उसे मजबूरन अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बीच चालक ने पीड़ित से मारपीट की। अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित के पैर की दो अंगुलियां काटनी पड़ीं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम में कार चालक ने कंपनी कर्मी का पैर कुचला, दो अंगुलियां काटनी पड़ीं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: उद्योग विहार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार चालक ने एक कंपनी कर्मी का पैर कुचल दिया। इसके बाद लोगों के आ जाने पर उसे मजबूरन अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बीच चालक ने पीड़ित से मारपीट की। अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित के पैर की दो अंगुलियां काटनी पड़ीं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के एटा निवासी रवि शर्मा ने कहा कि वह दिल्ली के रजोकरी में किराए पर रहते हैं और गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित एक कंपनी में नौकरी करते हैं। 23 जून की दोपहर को वह कंपनी उद्योग विहार फेज-1 से लंच करने के लिए बाहर निकले थे। इस दौरान दिल्ली नंबर की कार के चालक ने तेज रफ्तार से चलाते हुए गाड़ी उनके पैर के पंजे पर चढ़ा दी। वारदात के बाद आरोपित ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। मजबूरन चालक को रवि को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना पड़ा। रास्ते में चालक ने रवि के साथ मारपीट भी की। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित की दो अंगुलियां काटनी पड़ीं।

