Gurugram: शराब ठेके पर बीयर लेने पहुंचे व्यक्ति से मारपीट कर ब्रेजा कार लूटी

शराब ठेके पर बीयर लेने पहुंचे व्यक्ति से मारपीट कर ब्रेजा कार लूटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सेक्टर-89 के पास शराब ठेके पर बीयर लेने पहुंचे सेक्टर-92 निवासी एक व्यक्ति से दो युवकों ने मारपीट के बाद उनकी ब्रेजा कार लूट ली। इस दौरान आरोपितों ने जेब से पिस्टलनुमा कोई हथियार भी निकालकर उन्हें धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-10ए थाने में मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर-92 निवासी श्रीनू कुमार ने शिकायत में बताया कि वह दिल्ली के कैलाश में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार रात आठ बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटने के दौरान वह सेक्टर-89 के पास शराब ठेके पर बीयर लेने के लिए रुके। ठेके के बाहर खड़ी की कार उन्होंने ठेके के बाहर ब्रेजा कार खड़ी कर दी, जब वह ठेके से बाहर आए तो हेलमेट पकड़े दो युवक मिले। उन्होंने जेब से पिस्टलनुमा हथियार निकालकर उन्हें डराया। हेलमेट से सिर पर किया वार एक युवक ने हेलमेट से उनके सिर पर वार किया और दूसरे ने कार की चाबी छीनने की कोशिश की। जब श्रीनू ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर उनकी ब्रेजा कार लूट कर द्वारका एक्सप्रेस-वे की तरफ भाग गए। पीड़ित ने बताया कि कार में एक लैपटाप व कंपनी के जरूरी कागजात भी मौजूद थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Edited By: Geetarjun