Gurugram: बिल्डिंग पेंट करते समय 25 फीट की ऊंचाई से गिरा बिहार का पेंटर, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Gurugram: बिल्डिंग पेंट करते 25 फीट की ऊंचाई से गिरा बिहार का पेंटर

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग में पेंट के दौरान 25 फीट की ऊंचाई से गिरने से बिहार के एक पेंटर की मौत हो गई। इस दौरान पेंटर को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही का मामला दर्ज किया है। चार महीने से कर रहा था पेंटिंग जानकारी के अनुसार छपरा के सारन निवासी पेशे से पेंटर उमेद महतो अपनी पत्नी रीता देवी के साथ दो साल से दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में किराए से रह रहे थे। वह अपने साथी बिहार के भगवानपुरा निवासी राजकुमार महतो के साथ चार महीने से गुरुग्राम के बेगमपुरा खटोला में मीका ग्लास कंपनी में पेंटिंग का काम कर रहे थे। 25 फीट की ऊंचाई से गिरा बुधवार को वह कंपनी में बाहर की तरफ 25 फीट की ऊंचाई पर काम रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्हें कोई सुरक्षा बेल्ट नहीं दी गई थी और न ही कोई सुरक्षा जाली लगाई गई थी। वह लोहे की पतली चादर पर पैर रखकर पेंट कर रहे थे। लोहे की चादर मुड़ जाने से वह लड़खड़ाकर नीचे आ गिरे। इलाज के दौरान तोड़ा दम आसपास के लोग उन्हें पास के ही निजी अस्पताल ले गए। उनके सिर में काफी चोट आई थी। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्नी रीता देवी ने बादशाहपुर थाने में कंपनी के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

