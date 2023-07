Gurugram News: केएमपी पर दो छोटे ट्रकों से 410 पेटी शराब बरामद, क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई

थाना क्षेत्र में केएमपी पर टोल प्लाजा के पास मंगलवार देर रात दिल्ली की तरफ जाने वाले दो छोटे ट्रकों से 410 पेटी शराब बरामद की गई। दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने यह कार्रवाई की। फरुखनगर थाने में दोनों आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।

Gurugram News: केएमपी पर दो छोटे ट्रकों से 410 पेटी शराब बरामद

HighLights पंजाब और हरियाणा नंबर के ट्रकों को केएमपी टोल के पास रोक कर की गई चेकिंग दोनों वाहनों से शराब बरामद दिल्ली के पालम के रहने वाले हैं आरोपित चालक

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। थाना क्षेत्र में केएमपी पर टोल प्लाजा के पास मंगलवार देर रात दिल्ली की तरफ जाने वाले दो छोटे ट्रकों से 410 पेटी शराब बरामद की गई। दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने यह कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच की टीम ने बताया कि मंगलवार रात उन्हें सूचना मिली की केएमपी पर दो छोटे ट्रकों में अवैध रूप से शराब भरकर दिल्ली ले जाई जा रही है। इसके बाद टीम ने केएमपी पर टोल प्लाजा के पास नाका लगा दिया। गाड़ियों को चेक करने के दौरान पंजाब नंबर के एक मैक्सी ट्रक को रोका गया। इसमें से 280 पेटी शराब मिली। वाहन चालक दिल्ली के गांव पालम निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। इसके थोड़ी देर बाद ही एक टेंपो को चेकिंग के लिए रोका गया। इसमें से 130 पेटी शराब बरामद की गई। टेंपो चालक दिल्ली के पालम निवासी सतपाल को पकड़ा गया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे शराब दिल्ली ले जा रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर फरुखनगर थाने में दोनों आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया।

Edited By: Abhishek Tiwari