गुरुग्राम के गांव में दो तेंदुओं की दहशत, 3 मवेशियों का किया शिकार; रातभर जागकर पहरा दे रहे ग्रामीण
सोहना के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में दो तेंदुओं की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुओं ने अरावली की ...और पढ़ें
HighLights
मोहम्मदपुर गुर्जर में दो तेंदुओं की दहशत
तेंदुओं ने तीन गोवंशों को बनाया शिकार
ग्रामीण रातभर ठीकरी पहरा दे रहे हैं
जागरण संवाददाता, सोहना। सोहना क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में दो तेंदुओं की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले कई दिनों से तेंदुए गांव की आबादी के आसपास दिखाई दे रहे हैं।
पानी और शिकार की तलाश में पहाड़ी से नीचे उतर रहे तेंदुए पशुपालकों के गतवाड़ों में घुसकर अब तक दो बछियों और एक बछड़े समेत तीन गोवंशों को अपना शिकार बना चुके हैं। तेंदुओं की सक्रियता के चलते ग्रामीणों ने शाम ढलने के बाद खेतों की ओर जाना लगभग बंद कर दिया है।
ग्रामीण हीरा प्रधान, देवेंद्र यादव और महाबीर ने बताया कि अरावली पहाड़ियों में तेंदुओं की मौजूदगी पहले से रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी आवाजाही आबादी के आसपास बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से निकलकर तेंदुए रात के समय गांव के आसपास घूमते दिखाई देते हैं। इससे लोगों में डर का माहौल है।
मवेशियों की सुरक्षा के लिए रातभर पहरेदारी
तेंदुओं की दहशत का सबसे ज्यादा असर पशुपालकों पर पड़ा है। मवेशियों को तेंदुओं से बचाने के लिए ग्रामीण रातभर जागकर पहरा दे रहे हैं। पशुओं को बांधने वाले स्थानों के आसपास बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, ताकि तेंदुए के आने पर समय रहते उसका पता चल सके।
किसान रात में खेतों और पशुओं के आसपास निगरानी के लिए बड़ी टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। गांव में पशु चराने वाले लाला का कहना है कि तेंदुए उनके दो बछियों और एक बछड़े को उठा ले गए।
उनका घर अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में है और पशुओं को पहाड़ी के नीचे बनाए गए गतवाड़े में बांधा जाता है। रात के समय पहाड़ी से नीचे उतरकर तेंदुए गांव की आबादी के आसपास पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही पशुओं को निशाना बना रहे हैं।
इस बारे में वन विभाग के स्थानीय अधिकारी खजान सिंह का कहना है कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवर विचरण करते हैं। विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में निगरानी रखते हैं।
मोहम्मदपुर गुर्जर में तेंदुओं द्वारा पशुओं को शिकार बनाए जाने की जानकारी संज्ञान में आई है। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।
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