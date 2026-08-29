गुरुग्राम के गांव में दो तेंदुओं की दहशत, 3 मवेशियों का किया शिकार; रातभर जागकर पहरा दे रहे ग्रामीण

जागरण संवाददाता, सोहना। सोहना क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में दो तेंदुओं की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले कई दिनों से तेंदुए गांव की आबादी के आसपास दिखाई दे रहे हैं।

पानी और शिकार की तलाश में पहाड़ी से नीचे उतर रहे तेंदुए पशुपालकों के गतवाड़ों में घुसकर अब तक दो बछियों और एक बछड़े समेत तीन गोवंशों को अपना शिकार बना चुके हैं। तेंदुओं की सक्रियता के चलते ग्रामीणों ने शाम ढलने के बाद खेतों की ओर जाना लगभग बंद कर दिया है।

ग्रामीण हीरा प्रधान, देवेंद्र यादव और महाबीर ने बताया कि अरावली पहाड़ियों में तेंदुओं की मौजूदगी पहले से रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी आवाजाही आबादी के आसपास बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से निकलकर तेंदुए रात के समय गांव के आसपास घूमते दिखाई देते हैं। इससे लोगों में डर का माहौल है।

मवेशियों की सुरक्षा के लिए रातभर पहरेदारी तेंदुओं की दहशत का सबसे ज्यादा असर पशुपालकों पर पड़ा है। मवेशियों को तेंदुओं से बचाने के लिए ग्रामीण रातभर जागकर पहरा दे रहे हैं। पशुओं को बांधने वाले स्थानों के आसपास बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, ताकि तेंदुए के आने पर समय रहते उसका पता चल सके।