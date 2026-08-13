मानेसर में अवैध RMC प्लांटों को निगम ने दी सात दिनों का अल्टीमेटम, अब गरजेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर ने निगम क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है। बुधवार को आरएमसी प्लांट संचालकों के साथ हुई बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति संचालित सभी प्लांट संचालक एक सप्ताह के भीतर स्वयं प्लांट बंद कर दें, अन्यथा निगम की टीम इन सभी प्लांटों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्लांटों को तोड़ने में आने वाले खर्च भी संबंधित संचालकों से वसूल किया जाएगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में आरएमसी प्लांट बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर प्लांट संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी प्लांट संचालन की जरूरी अनुमति नहीं है। उन्होंने नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे ऐसे प्लांटों के कारण आसपास के क्षेत्रों मंे प्रदूषण बढ़ रहा है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पुनीत कुमार ने कहा कि नगर निगम की टीम पहले ही कई अवैध प्लांटों को सील कर चुकी है। इसके बावजूद निगम को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ संचालक सील तोड़कर रात के समय प्लांटों में काम रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सील किए गए प्लांट को खोलकर दोबारा संचालन करने वाले संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।