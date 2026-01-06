फरीदाबाद में बड़े एक्शन की तैयारी, 50 बकायेदारों की सूची तैयार; सरकारी दफ्तरों पर भी कसेगा शिकंजा
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम अलग-अलग चरणों में पांच जोन में सीलिंग अभियान चलाएगा।
निगम की ओर से अभी एक लाख से अधिक वाले 50 बकायेदारों की सूची तैयार की है। जिन पर मंगलवार को पांचों जोन में एक साथ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम के बड़े बकायेदारों में सरकारी विभाग भी शामिल है।
बीएसएनएल ऑफिस पर 16 लाख रुपये बकाया होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। हालांकि, बाद में टैक्स जमा कराने पर सीलिंग खोल दी गई। निगम के जेडटीओ मुख्यालय के अनुसार एक लाख के बाद पांच लाख से अधिक वाले बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि सीलिंग से पहले बकायेदारों को नोटिस जारी किया जाता है। अगर उनके टैक्स बिल में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उनको मुख्यालय आकर शिकायत दर्ज करने की अपील की जाती है। इसके बावजूद भी कोई टैक्स जमा नहीं कराता है तो निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जाती है।
