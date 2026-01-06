Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में बड़े एक्शन की तैयारी, 50 बकायेदारों की सूची तैयार; सरकारी दफ्तरों पर भी कसेगा शिकंजा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:47 AM (IST)

    नगर निगम ने एक लाख रुपये से अधिक के 50 बकायेदारों की सूची तैयार की है। आज से फरीदाबाद के हर जोन में इन बकायेदारों के खिलाफ एक साथ सख्त कार्रवाई शुरू ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    फरीदाबाद में बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम अलग-अलग चरणों में पांच जोन में सीलिंग अभियान चलाएगा।

    निगम की ओर से अभी एक लाख से अधिक वाले 50 बकायेदारों की सूची तैयार की है। जिन पर मंगलवार को पांचों जोन में एक साथ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम के बड़े बकायेदारों में सरकारी विभाग भी शामिल है।

    बीएसएनएल ऑफिस पर 16 लाख रुपये बकाया होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। हालांकि, बाद में टैक्स जमा कराने पर सीलिंग खोल दी गई। निगम के जेडटीओ मुख्यालय के अनुसार एक लाख के बाद पांच लाख से अधिक वाले बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- गजब हाल! 2 माह में बनी केवल एक प्रॉपर्टी आईडी, इधर से उधर भटक रहे लोग; निगम को भी राजस्व का नुकसान

    बताया गया कि सीलिंग से पहले बकायेदारों को नोटिस जारी किया जाता है। अगर उनके टैक्स बिल में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उनको मुख्यालय आकर शिकायत दर्ज करने की अपील की जाती है। इसके बावजूद भी कोई टैक्स जमा नहीं कराता है तो निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जाती है।