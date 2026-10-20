गुरुग्राम में लंबे समय से बंद किंगडम ऑफ ड्रीम्स में देर रात आग, आखिर बार-बार क्यों हो रही ऐसी घटनाएं?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित बंद पड़े किंगडम ऑफ ड्रीम्स (केओडी) में सोमवार देर रात आग लगने से अंदर रखा सामान तथा कबाड़ जल गया। आग की सूचना मिलने के बाद सेक्टर-29 दमकल केंद्र से पांच दमकल टीमों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

परिसर के अंदर रखा सामान जल गया सोमवार देर रात किंगडम ऑफ ड्रीम्स परिसर में आग लग गई। आग की लपटें उठने पर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग बुझाने के लिए पांच दमकल टीमों को लगाया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, आग लगने से परिसर के अंदर रखा सामान जल गया।