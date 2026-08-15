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गुरुग्राम की खांडसा मंडी का होगा कायाकल्प, 18 करोड़ से बनेगी आधुनिक आदर्श मंडी

By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:39 AM (IST)

साइबर सिटी गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी को 18 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा।

खांडसा मंडी 18 करोड़ रुपये से बनेगी आधुनिक आदर्श मंडी।

खांडसा मंडी 18 करोड़ रुपये से बनेगी आधुनिक आदर्श मंडी।

HighLights

  1. खांडसा मंडी 18 करोड़ रुपये से बनेगी आधुनिक आदर्श मंडी।

  2. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जारी किया टेंडर।

  3. 18 महीने में पूरी होगी विकास परियोजना, मिलेगी बेहतर सुविधा।

महावीर यादव, बादशाहपुर। साइबर सिटी की खांडसा सब्जी मंडी को आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से मंडी के कायाकल्प के लिए 18 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है।

विकास कार्य को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूरी होने के बाद खांडसा मंडी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और यह आधुनिक मंडियों में शामिल होगी।

विकास परियोजना के तहत मंडी में किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों और आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। मंडी में दो अत्याधुनिक प्री-इंजीनियर्ड भवन शेड बनाए जाएंगे, जिनमें आरसीसी डेक स्लैब की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आधुनिक निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी।

मार्केट कमेटी के सचिव यदुराज यादव के अनुसार मंडी में नई सीवर लाइन बिछाने के साथ चौड़ी और मजबूत कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और जाम की समस्या में भी कमी आएगी। मंडी परिसर को स्वच्छ, हरा-भरा और आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यीकरण की योजना भी परियोजना में शामिल है।

यह विकास परियोजना दिसंबर 2025 में आयोजित गुरुग्राम महाविकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधायक मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई आधारशिला के बाद आगे बढ़ी है। मंडी एसोसिएशन और व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा का आभार जताया है।

इस कार्य में मार्केट कमेटी के चेयरमैन मान सिंह यादव, सुखबीर सिंह, सतपाल यादव, सहायक सचिव सुरेश यादव और महेंद्र यादव सहित अधिकारी जुटे हुए हैं। मंडी एसोसिएशन के महासचिव व पूर्व पार्षद वीरेंद्र यादव, प्रधान मोनू सैनी, पूर्व प्रधान कृष्ण यादव, इंदर ठाकरान, नरेंद्र रावल, अभय सैनी, विजय गर्ग, अजय गोयल, अनिल गोयल, नीरज यादव, एमीनेंट पर्सन सीएम विंडो बिल्लू मोकलवास सहित अन्य व्यापारियों ने भी परियोजना का स्वागत किया है।

खांडसा रोड मंडी को बेहतरीन मंडी के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना तैयार की गई है। इसके लिए सरकार ने बजट भी अलाट कर दिया है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उस मंडी की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी।

-विनय यादव, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी