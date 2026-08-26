गुरुग्राम में इफको चौक का सर्विस लेन बंद होने से बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, भीषण जाम में फंसे लोग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इफको चौक पर दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन बंद होने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मंगलवार को तेज वर्षा के दौरान जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया और बड़ा गड्ढा बन गया। सुरक्षा के लिए गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली सर्विस लेन को बंद कर दिया गया। इसके बाद से चौक के नजदीक एमजी रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। वाहन रेंगते हुए निकल रहे हैं।

सड़क के नीचे मिट्टी बहने से बने गड्ढे में पानी जमा है। एनएचएआई की ओर से पांच मोटर लगाकर पानी निकालने का काम कराया जा रहा है। पानी निकलने के बाद गड्ढे को भरकर सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं, जीएमडीए की टीम भी सीवर लाइन में हुए लीकेज को पता करने में जुटी है।

तकनीकी जांच कराकर जिम्मेदारी तय करने की मांग इफको चौक पर बुधवार को यातायात का दबाव झेलने वाले राजेश कुमार, नरेश वर्मा और अमित त्यागी ने सड़क धंसने की घटना पर सवाल उठाए हैं। राजेश कुमार ने कहा कि सड़क जिस समय धंसी, उस समय यदि कोई वाहन गड्ढे की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे मामले की तकनीकी जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।

इफको चौक शहर के प्रमुख यातायात मार्गों में शामिल नरेश वर्मा ने कहा कि केवल गड्ढा भरकर सड़क बना देना स्थायी समाधान नहीं है। पहले यह पता लगाया जाना चाहिए कि सीवर लाइन में लीकेज क्यों हुआ और समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। भूमिगत लाइन की भी जांच जरूरी है, ताकि सड़क दोबारा न धंसे। अमित त्यागी ने कहा कि इफको चौक शहर के प्रमुख यातायात मार्गों में शामिल है। सर्विस लेन बंद होने से हजारों वाहन प्रभावित हो रहे हैं।